В Минздраве России оценили новый метод лечения рака гортани врачей из Башкирии

При такой операции нет необходимости трахеостомии и установки носопищеводного зонда для питания в послеоперационном периоде. Пациенты быстрее возвращаются к своей повседневной жизни без значительного снижения ее качества. На данный момент такая операция выполнена уже пяти пациентам, срок их пребывания в стационаре составил четыре дня. Для сравнения, после открытой резекции гортани срок госпитализации составлял до 10 дней. Эндоларингеальную лазерную резекцию гортани делают при наличии злокачественного новообразования на ранних стадиях, предраковых заболеваниях, определенных доброкачественных опухолях.