Банк России выпустил памятную трехрублевую монету в память о Викторе Цое

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением Виктора Цоя, сообщает официальный телеграм-канал финрегулятора.

В сообщении ЦБ России говорится о том, что основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом целой эпохи. Его композиции до сих пор слушают, и они знакомы не одному поколению.

Серебряная монета имеет круглую форму диаметром 39,0 мм, с массой драгоценного металла в чистоте составляющей 31,1 грамма и пробой сплава 925. Монета также имеет выступающий кант как на лицевой, так и на оборотной стороне.

На лицевой стороне монеты выделено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации. Здесь же присутствуют надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата выпуска «2023 г.», обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты изображен рельефный портрет Виктора Цоя с микрофоном на фоне гитары с символическими языками пламени, выполненными в технике лазерного матирования. Слева по окружности нанесена рельефная надпись: «ВИКТОР ЦОЙ», а внизу указаны даты его жизни: «1962» и «1990».