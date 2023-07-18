В уфимском Забелье продолжается масштабное строительство жилья

По словам руководителя республики, строящийся район является главным направлением жилищного строительства в Уфе. Для строительства канализационно-насосной станции из федерального, регионального и городского бюджета было выделено 2 млрд рублей.

Ввести систему в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. Вторым важным объектом Забелья в своей публикации Хабиров назвал коллектор от новой КНС до площадки городских очистных сооружений. Радий Хабиров рассказал, что в Забелье построят "целый новый город", где будет девять млн квадратных метров жилья.