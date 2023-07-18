В Башкирии свыше 25 тысяч семей получили пособия на третьего ребенка

В республике 25,7 тысяч семей получили выплаты на третьего ребенка. Об этом рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.
По словам министра, на эти цели из бюджета было выделено 1,5 млрд рублей. Из государственного бюджета на поддержку семей выделят 3,5 млрд рублей. 590 тысяч рублей направят из бюджета Башкирии.
Ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка назначается до достижения им трех лет. Размер пособия равен прожиточному минимуму, который на сегодняшний день составляет более 12 тысяч рублей.