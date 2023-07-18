Ученые нашли несколько химических смесей, которые помогут остановить старение

Учеными Гарвардской медицинской школы найдены химические смеси, которые помогут обратить процесс старения вспять. Особенность такого коктейля в том, что не нужно влиять на структуру генома.

Проводился эксперимент учеными на грызунах, на которых научные сотрудники испытывали смеси веществ, которые потенциально могут иметь омолаживающий эффект. Также ученые искали наиболее эффективные сочетания смесей.