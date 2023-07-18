Глава Башкирии выступил на открытии Всероссийского антикоррупционного форума

Борьбу с коррупцией и повышение качества государственного управления обсудили в Уфе на Всероссийском антикоррупционном форуме финансово-экономических органов. На мероприятие, прошедшее в Конгресс-холле «Торатау», съехались более 500 участников со всей страны.

Коррупционерами не рождаются, ими становятся. И чтобы у подрастающего поколения в будущем не было соблазнов преступить закон, уже с раннего детства им рассказывают о последствиях. Десятки тысяч рисунков со всей России собрал конкурс на лучшее изображение борьбы с коррупцией. Работы победителей были выставлены в фойе Конгресс-холла «Торатау». Ознакомился с выставкой и глава республики Радий Хабиров, который посетил мероприятие, чтобы поприветствовать участников форума.

В нашей республике мы уделяем самое серьёзное внимание борьбе с коррупцией. Потому что ясно понимаем, что обеспечить динамичное развитие республики невозможно, если на наших руках и ногах будут такие «оковы», как коррупция. В этой связи огромное значение имеет такое понятие, как антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное воспитание. Поэтому считаю, что сегодняшний форум будет иметь огромное значение и для этой сферы нашей деятельности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Власти региона тесно взаимодействуют с правоохранительными органами и общественными организациями, ведется работа по профилактике коррупционных преступлений. Все государственные и муниципальные служащие республики проходят всестороннюю проверку. Вместе с тем уделяется внимание и пропаганде, что приносит свои плоды.

У нас налажена работа с кадрами по выявлению возможных конфликтов интересов, созданы специальные комиссии, тщательно проводится проверка всех принимаемых нормативно-правовых актов на предмет коррупционных оговорок. В республике налажен контроль и профилактика. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан

В первый день форума участники обсудили вопросы повышения качества государственного управления, обеспечения социальной справедливости, борьбу с коррупцией. Деловая программа включала в себя проведение пяти панельных дискуссий, одна из которых касалась цифровой трансформации деятельности. Затронули тему преимущества применения цифровых решений в госуправлении как инструмента предотвращения коррупционных рисков.

Варианты по развитию механизмов противодействия коррупции, повышению антикоррупционной культуры предложили во время пленарной части форума. Свою лепту внесли и организаторы мероприятия – Правительство Республики Башкортостан и Федеральное казначейство.

Мы начали работу над новыми системами в области искусственного интеллекта, которые могли бы анализировать и видеть коррупционные предпосылки и давать возможность устранить их в дальнейшем. Мы уверены, что это даст результат. Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Работу Всероссийский антикоррупционный форум продолжит завтра. У участников будет время обменяться опытом, что и является одной из основных задач мероприятия.

В рамках мероприятия организаторы провели Киберолимпиаду, которая объединила студентов 14 ведущих вузов. Ребята показали свои практические навыки, отразили детально продуманные хакерские атаки на коммерческие организации и государственные структуры, искали киберпреступников. Целью стала отработка практических действий по обеспечению информационной безопасности. Всесторонний подход к организации форума участники назвали образцовым, как и выстроенную в регионе антикоррупционную деятельность.