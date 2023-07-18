Вещи, смотреть на которые тяжело, но необходимо. Сегодня в Музее истории города Уфы открылась выставка «Обыкновенный нацизм». На ней представлены свидетельства преступлений, которые совершались на Украине: фотографии, вооружение, шевроны и личные вещи националистов. Первыми посетителями стали глава республики, а также замминистра образования и науки и руководитель Российского исторического общества.
Едва ли не каждый экспонат, можно сказать, запятнан кровью невинных людей. Будь то осколок снаряда или боевая винтовка. Все, что представлено на выставке, – настоящее и когда-то принадлежало украинским боевикам.
На выставке в Музее города Уфы представили около 200 экспонатов. Кроме оружия, здесь и фотоматериалы, идеологическая литература, обмундирование нацистских формирований, а также иностранных наёмников из стран НАТО, действующих на Украине. О помощи Запада говорит, кстати, многое, вплоть до сухпайков.
Передвижную экспозицию создали по инициативе Российского исторического общества в 2022 году. Она объехала несколько городов. В Волгограде с ней ознакомился и Президент Владимир Путин.
По словам главы республики, важно, чтобы подобные выставки проводились на постоянной основе. Поэтому в Башкортостане в скором времени создадут собственную экспозицию с артефактами, которые уже сейчас помогают собирать командиры добровольческих подразделений.
Изначально планировалось, что выставка будет действовать до середины августа. Однако на церемонии открытия власти решили ее продлить еще и на сентябрь, чтобы после каникул ознакомиться с экспонатами смогли и школьники. В уфимском музее истории города выставка бесплатна для всех желающих.