В Музее истории города Уфы открылась выставка «Обыкновенный нацизм»

Вещи, смотреть на которые тяжело, но необходимо. Сегодня в Музее истории города Уфы открылась выставка «Обыкновенный нацизм». На ней представлены свидетельства преступлений, которые совершались на Украине: фотографии, вооружение, шевроны и личные вещи националистов. Первыми посетителями стали глава республики, а также замминистра образования и науки и руководитель Российского исторического общества.

Едва ли не каждый экспонат, можно сказать, запятнан кровью невинных людей. Будь то осколок снаряда или боевая винтовка. Все, что представлено на выставке, – настоящее и когда-то принадлежало украинским боевикам.

Благодарю Российское историческое общество за инициативу создания этой выставки. Мы хорошо знаем, о чём она, потому что не раз бывали на Донбассе, общались с воинами – защитниками Отечества и мирными жителями. Важно, чтобы сегодня наши дети, прежде всего школьники, могли увидеть, с каким злом идёт самая настоящая цивилизационная война. В ближайшее время мы сформируем свою музейную часть, где будем выставлять экспонаты, посвященные защите Донбасса. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На выставке в Музее города Уфы представили около 200 экспонатов. Кроме оружия, здесь и фотоматериалы, идеологическая литература, обмундирование нацистских формирований, а также иностранных наёмников из стран НАТО, действующих на Украине. О помощи Запада говорит, кстати, многое, вплоть до сухпайков.

Мы видим, кому и чему сегодня противостоит Россия. Когда своими глазами видишь эти предметы, они производят неизгладимое впечатление. Много жителей Башкортостана тоже участвуют в СВО, защищают Родину. Поэтому мы хотим, чтобы и жители республики могли ознакомиться с этой экспозицией. Константин Могилевский, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации

Передвижную экспозицию создали по инициативе Российского исторического общества в 2022 году. Она объехала несколько городов. В Волгограде с ней ознакомился и Президент Владимир Путин.

По словам главы республики, важно, чтобы подобные выставки проводились на постоянной основе. Поэтому в Башкортостане в скором времени создадут собственную экспозицию с артефактами, которые уже сейчас помогают собирать командиры добровольческих подразделений.

Я неоднократно общался с командирами наших подразделений, добровольческих отрядов. Попросил их передавать нам найденные на полях сражений артефакты и другие предметы. В будущем мы хотим сделать в республике постоянно действующую экспозицию о специальной военной операции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан