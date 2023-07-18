В Уфе работы на Восточном выезде завершены на 80 процентов

На всех объектах масштабного проекта самые сложные работы выполнены. Осталось смонтировать инженерные коммуникации и уложить дорожное полотно. Съемочная группа телеканала БСТ прошла по всему маршруту будущей скоростной трассы.

Самый крупный проект Приволжского федерального округа. Протяженность Восточного выезда из Уфы – почти 14 километров. Тоннель, мост, эстакада и автодорога – четыре связанных между собой объекта соединят центр города и трассу М-5, добраться до которой автовладельцы смогут за 10 минут. С проспекта Салавата Юлаева открывается портал в тоннель. Технически самый сложный элемент практически готов. Остается смонтировать инженерные коммуникации и положить дорожное полотно. Магистраль проходит под улицей Менделеева на глубине 63 метра.

Мы зашли с проспекта Салавата Юлаева и вышли на мост. Прошли 1200 метров – это протяженность тоннеля. Длина моста – 470 метров, разогнаться на нем, не рискуя получить штраф, можно будет до 120 километров в час. Следом возведена эстакада – строительство обеих конструкций находится на финишной прямой. Самый протяженный объект Восточного выезда – 10 километров – автомобильная дорога с двумя развязками на Федоровку и Шакшу и федеральную трассу М-5 «Урал».

По дороге устройство полотна – 90 процентов. На километрах положили асфальт. Павел Шаповал, начальник управления строительства компании технического заказчика на проекте «Восточный выезд»

Проезд по скоростной трассе для автовладельцев будет платным. Строительство пункта приема оплаты также ведется. Уникальный проект под названием «Восточный выезд» не только выведет транспортные потоки из города, он позволит развить агломерацию в Зауфимье.

Разгрузит мостовые переходы. Нагрузку по городским улицам уменьшит. Уменьшит время выхода из Уфы, соединит две трассы. Рустам Баязитов, председатель общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан