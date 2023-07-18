В Башкирии показали, как на заводе создаются детские игрушки

От идеи до готовой игрушки. Более 250 сотрудников, работающих в нескольких цехах завода в Бирске, вот уже более 20 лет создают радость детям. Игрушки из пластмассы – от леек и кукольной мебели до конструкторов и машинок – всё из безопасных материалов.

Эти большие шумные машины создают детали для будущих игрушек. На 18 литьевых и семь надувных машин предприятием разработано около полутора тысяч пресс-форм, каждая из которых изготавливает всего одну деталь. Производство непрерывное. На заводе заботятся о качестве продукции, поэтому используют сырье и красители российского производства, которые безопасны для детей.

В цеху сборки руками сотрудников детали превращаются в готовые игрушки. Работа нелегкая, необходимо всё проверить и собрать, как говорится, на совесть. О сотрудниках здесь тоже заботятся. На территории завода есть своя теплица с экзотическими растениями. Ее вентиляция соединена с литейным цехом, благодаря этому туда поступает насыщенный кислородом воздух. Также тепло от производства используют для обогрева пола.

Завод входит в группу компаний, в составе которой четыре фабрики по изготовлению игрушек. Владелец предприятия признается, что к производству относится с особым трепетом.