В Уфе завершились сборы юношеской сборной России по биатлону среди спортсменов до 18 лет

На протяжении десяти дней 24 сильнейших биатлониста в этом возрасте проводили тренировочные занятия под руководством нового наставника Дмитрия Шукаловича.
Дмитрий Шукалович давно известен в биатлонных кругах. У него есть громадный тренерский потенциал в качестве аналитика команды. А с 1 июня наставник возглавил программу по подготовке резерва, рассчитанную на биатлонистов 2005-2007 годов рождения. В Уфу наставник привёз 24 сильнейших спортсмена из 13 регионов нашей страны.
В первые три дня сбора спортсмены проходили тестовые мероприятия, затем выполнили семидневный микроцикл, направленный на аэробно-силовую работу. По мнению тренерского штаба, спортсмены справились с нагрузками, а самое главное, всё прошло без травм. Биатлонисты провели шесть стрелковых тренировок, много работали в тренажёрном зале. В общей сложности занимались спортсмены около шести часов в день.
В составе юношеской сборной был один представитель Республики Башкортостан. Ещё в прошлом сезоне Даниил Сгибнев выступал в составе Ивановской области. Скоро спортсмен должен сменить региональную прописку, чтобы добиваться новых результатов. Биатлонисты на сборе застали и уфимскую жару. Это скорректировало план работы: несколько дней тренировки начинались в восемь утра, а вечерняя работа проходила ближе к ночи.
После уфимского сбора спортсмены разъехались по домам и теперь два месяца будут готовиться с региональными тренерами. Следующий сбор запланирован также в Уфе 16-26 сентября. В ноябре перед стартом сезона пройдут занятия в Тюмени или Красноярском крае.