В Уфе завершились сборы юношеской сборной России по биатлону среди спортсменов до 18 лет

На протяжении десяти дней 24 сильнейших биатлониста в этом возрасте проводили тренировочные занятия под руководством нового наставника Дмитрия Шукаловича.

Дмитрий Шукалович давно известен в биатлонных кругах. У него есть громадный тренерский потенциал в качестве аналитика команды. А с 1 июня наставник возглавил программу по подготовке резерва, рассчитанную на биатлонистов 2005-2007 годов рождения. В Уфу наставник привёз 24 сильнейших спортсмена из 13 регионов нашей страны.

Я был аналитиком и тренером, а сейчас мне приходится руководить огромной командой спортсменов, специалистов и региональных тренеров. Нагрузка совершенно другая по объемам и направленности, пока идет в целом неплохо.

Дмитрий Шукалович, тренер юношеской сборной России по биатлону

В первые три дня сбора спортсмены проходили тестовые мероприятия, затем выполнили семидневный микроцикл, направленный на аэробно-силовую работу. По мнению тренерского штаба, спортсмены справились с нагрузками, а самое главное, всё прошло без травм. Биатлонисты провели шесть стрелковых тренировок, много работали в тренажёрном зале. В общей сложности занимались спортсмены около шести часов в день.

Фото №1 - В Уфе завершились сборы юношеской сборной России по биатлону среди спортсменов до 18 лет

Работа несложная, активная была. Мы работали каждый день над стрельбой, техникой, на роллерах, брали кровь, вспомнилось, что со стрельбой хорошо подготовили, изготовкой.

Михаил Куприн, член юношеской сборной России по биатлону /Тюменская область/

В составе юношеской сборной был один представитель Республики Башкортостан. Ещё в прошлом сезоне Даниил Сгибнев выступал в составе Ивановской области. Скоро спортсмен должен сменить региональную прописку, чтобы добиваться новых результатов. Биатлонисты на сборе застали и уфимскую жару. Это скорректировало план работы: несколько дней тренировки начинались в восемь утра, а вечерняя работа проходила ближе к ночи.

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Конечно, тяжело организму, сон хуже, днем тяжело заснуть, выходим рано, в 8 утра, на тренировке концентрация, может, не та, а в остальном всё хуже.

Даниил Сгибнев, член юношеской сборной России по биатлону

После уфимского сбора спортсмены разъехались по домам и теперь два месяца будут готовиться с региональными тренерами. Следующий сбор запланирован также в Уфе 16-26 сентября. В ноябре перед стартом сезона пройдут занятия в Тюмени или Красноярском крае.

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