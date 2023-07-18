В Уфе завершились сборы юношеской сборной России по биатлону среди спортсменов до 18 лет

На протяжении десяти дней 24 сильнейших биатлониста в этом возрасте проводили тренировочные занятия под руководством нового наставника Дмитрия Шукаловича.

Дмитрий Шукалович давно известен в биатлонных кругах. У него есть громадный тренерский потенциал в качестве аналитика команды. А с 1 июня наставник возглавил программу по подготовке резерва, рассчитанную на биатлонистов 2005-2007 годов рождения. В Уфу наставник привёз 24 сильнейших спортсмена из 13 регионов нашей страны.

Я был аналитиком и тренером, а сейчас мне приходится руководить огромной командой спортсменов, специалистов и региональных тренеров. Нагрузка совершенно другая по объемам и направленности, пока идет в целом неплохо. Дмитрий Шукалович, тренер юношеской сборной России по биатлону

В первые три дня сбора спортсмены проходили тестовые мероприятия, затем выполнили семидневный микроцикл, направленный на аэробно-силовую работу. По мнению тренерского штаба, спортсмены справились с нагрузками, а самое главное, всё прошло без травм. Биатлонисты провели шесть стрелковых тренировок, много работали в тренажёрном зале. В общей сложности занимались спортсмены около шести часов в день.

Работа несложная, активная была. Мы работали каждый день над стрельбой, техникой, на роллерах, брали кровь, вспомнилось, что со стрельбой хорошо подготовили, изготовкой. Михаил Куприн, член юношеской сборной России по биатлону /Тюменская область/

В составе юношеской сборной был один представитель Республики Башкортостан. Ещё в прошлом сезоне Даниил Сгибнев выступал в составе Ивановской области. Скоро спортсмен должен сменить региональную прописку, чтобы добиваться новых результатов. Биатлонисты на сборе застали и уфимскую жару. Это скорректировало план работы: несколько дней тренировки начинались в восемь утра, а вечерняя работа проходила ближе к ночи.

Конечно, тяжело организму, сон хуже, днем тяжело заснуть, выходим рано, в 8 утра, на тренировке концентрация, может, не та, а в остальном всё хуже. Даниил Сгибнев, член юношеской сборной России по биатлону