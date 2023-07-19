В Агидели в рамках нацпроекта благоустраивают сквер

В Агидели ведется благоустройство сквера на территории от Цветочного бульвара до Мемориала Победы. На главной пешеходной артерии города появилось обновленное покрытие тротуаров, современные зоны отдыха, вазоны для цветов. Ведутся работы по монтажу освещения, установке видеонаблюдения. Вскоре там появятся современные скамейки и озеленение.

Благоустройство производят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На это выделили порядка более 15,5 млн. рублей. Также в Агидели решили полностью перезапустить городскую набережную, добавив элементы современного дизайна и при этом сохранив природный ландшафт. Там меняют устаревшую инфраструктуру и спуски к воде.

Также в рамках программы «Башкирские дворики» в Агидели обновляют дворовые территории домов No7 и 13 по улице Академика Курчатова. Это большая площадка, которая объединяет три дома. В прошлом году выполнили первый этап: оборудовали большую парковку, зону отдыха и контейнерную площадку.