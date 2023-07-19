Завтра жители Башкирии смогут увидеть молодую Луну и Венеру

Как сообщили в уфимском планетарии, Венера, которая весной и в начале лета поражала своей яркостью и сияла на западе на темном вечернем небе, в июле видна только на фоне вечерней зари, низко над горизонтом. И хотя она осталась по-прежнему такой же яркой, но выглядит уже не так эффектно на фоне ещё светлого неба.
После захода Солнца 20 июля жители Башкирии смогут увидеть Венеру низко над горизонтом на фоне зари на высоте всего в 4 градуса. Она будет в поле зрения всего 40 минут после захода Солнца и скроется под горизонтом уже в 22:20 по уфимскому времени. Чтобы увидеть планету, следует выбрать место с открытым горизонтом на западе.
Узкий серпик молодой Луны (прошло 2,5 дня после новолуния) будет виден над Венерой. Луна зайдет за горизонт в 23:11.
Фото: Уфимский планетарий.