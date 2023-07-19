Завтра жители Башкирии смогут увидеть молодую Луну и Венеру

Как сообщили в уфимском планетарии, Венера, которая весной и в начале лета поражала своей яркостью и сияла на западе на темном вечернем небе, в июле видна только на фоне вечерней зари, низко над горизонтом. И хотя она осталась по-прежнему такой же яркой, но выглядит уже не так эффектно на фоне ещё светлого неба.

Фото №1 - Завтра жители Башкирии смогут увидеть молодую Луну и Венеру

После захода Солнца 20 июля жители Башкирии смогут увидеть Венеру низко над горизонтом на фоне зари на высоте всего в 4 градуса. Она будет в поле зрения всего 40 минут после захода Солнца и скроется под горизонтом уже в 22:20 по уфимскому времени. Чтобы увидеть планету, следует выбрать место с открытым горизонтом на западе.

Узкий серпик молодой Луны (прошло 2,5 дня после новолуния) будет виден над Венерой. Луна зайдет за горизонт в 23:11.

Фото: Уфимский планетарий.

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