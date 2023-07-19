Завтра жители Башкирии смогут увидеть молодую Луну и Венеру

Как сообщили в уфимском планетарии, Венера, которая весной и в начале лета поражала своей яркостью и сияла на западе на темном вечернем небе, в июле видна только на фоне вечерней зари, низко над горизонтом. И хотя она осталась по-прежнему такой же яркой, но выглядит уже не так эффектно на фоне ещё светлого неба.