В Башкирии большинство многоквартирных домов не готовы к отопительному сезону

Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору заявил о выявленных нарушениях в 400 из 605 многоквартирных домов, которые были проинспектированы в ходе подготовки к новому отопительному сезону.

Подготовка к новому отопительному сезону началась еще в мае текущего года. Госкомитетом принято решение осмотреть весь многоквартирный жилищный фонд республики, составляющий 18 478 многоквартирных домов.

По состоянию на сегодняшний день специалистами Госкомитета осмотрены 605 многоквартирных домов, причем приоритет был отдан тем домам, от жителей которых поступали жалобы о неисправности конструкций и инженерных систем зданий.

Руководитель ведомства Артур Давлетшин, подчеркнул, что осмотры проводятся совместно с органами прокуратуры.