Расследование мошеннических действий в отношении жителей Башкирии – под личным контролем главы СК РФ

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина будет проведено уголовное расследование мошеннических действий, совершенных в отношении жителей региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, на одном из федеральных телеканалов показали сюжет о гражданах, которые пострадали от недобросовестных действий группы специалистов по недвижимости.

Люди потеряли значительные суммы из-за махинаций целой группы преступников, один из участников которой который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов.

Руководителю Следственного управления СК России по Башкирии Владимиру Архангельскому поручено возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о выявленных обстоятельствах.