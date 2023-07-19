В Башкирии наблюдается рост стоимость туристических услуг

В Башкирии наблюдается увеличение стоимости туристических услуг по причине наступления периода отпусков. Соответствующая информация содержится в отчете Башстата.
В частности, цены на санаторно-оздоровительные услуги на территории региона подросли на 9,7% за период с мая по июнь. Стоимость отдыха на курортах Черного моря и в Крыму выросла на 6,3%, а туры в Турцию и Египет - на 4,8% и 8% соответственно.
Цены на туристические услуги также повысились в некоторых странах Средней и Юго-Восточной Азии и на территории Закавказья. Рост их стоимости за месяц колеблется в диапазоне от 2,7% до 15,3%.