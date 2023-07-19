В Башкирии наблюдается рост стоимость туристических услуг

В частности, цены на санаторно-оздоровительные услуги на территории региона подросли на 9,7% за период с мая по июнь. Стоимость отдыха на курортах Черного моря и в Крыму выросла на 6,3%, а туры в Турцию и Египет - на 4,8% и 8% соответственно.