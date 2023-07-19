Водитель популярного уфимского маршрута подверг опасности жизни пассажиров

Жительница Уфы сообщила о нескольких случаях нарушения ПДД во время движения водителем маршрутки №270.
Соответствующее обращение она разместила на сайте электронной приемной органов власти региона, а также адресовала его главе Башкирии.
В своем обращении женщина рассказала, что водитель маршрутки превышал скорость на перекрестке Кольцевая-Машиностроителей, подвергая таким образом жизни пассажиров опасности.
На перекрестке Машиностроителей-Первомайская он проехал на красный свет светофора, объехав автомобиль, стоящий впереди.
Агрессивное поведение водителя на дороге привело к тому, что пассажиры попросту вышли из маршрутки, не доехав до своих остановок.
Уфимка просит решить проблему с такими водителями и обеспечить безопасность и соблюдение правил ПДД в общественном транспорте для всех пассажиров.