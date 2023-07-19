В Башкирии супруги незаконно присвоили себе субсидии по безработице

Прокуратура Нуримановского района провела проверку в территориальном ГКУ Центральный межрайонный центр занятости населения на предмет соблюдения законодательства.

В результате расследования стало известно о том, что в ноябре 2021 года местный житель, состоявший на учете по безработице, вступил в сговор со своей супругой, которая работала в учреждении в должности инспектора, с целью получения единовременной финансовой помощи для ведения предпринимательской деятельности.

Подозреваемые подготовили пакет документов и представили его комиссии для рассмотрения. В итоге был заключен договор между центром занятости и мужчиной. На реализацию своих планов он получил более 145 тысяч рублей.

Как выяснилось, из полученной суммы на покупку пчелосемей и ульев было потрачено только 10 тысяч рублей. Оставшаяся сумма была израсходована супругами на собственные нужды. На эти траты они предоставили поддельные документы.