Перевозчик: подросток сам выпрыгнул из автобуса на ходу

Напомним, это случилось накануне, когда автобус, следовавший по маршруту №167, подъезжал к остановке «Гостиный двор», информирует региональный следком.

По информации ведомства, автобус ехал с открытыми дверьми, и 16-летний подросток выпал из него на ходу. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Компания-перевозчик сообщает, что парень выпрыгнул из автобуса сам, а не выпал из него, как сообщают СМИ. Якобы с ним ехал его друг, который снимал все это на телефон.

В администрации компании пообещали провести инструктаж со всеми водителями об их обязанности соблюдать правила дорожного движения.

В отношении водителя, который допустил подобное происшествие на маршруте, будут применены меры административного взыскания.