В Уфе проходят рейдовые мероприятия в отношении водителей электросамокатов

В Башкирии до 21 июля проводятся профилактические мероприятия среди водителей, которые используют средства индивидуальной мобильности (СИМ). В рейдах принимают участие сотрудники ГИБДД по РБ совместно с заместителем председателя общественного совета при МВД по РБ.

Сообщается, что в отношении водителей электросамокатов, которые нарушали ПДД неоднократно, составлены административные протоколы.

Кроме того, им рассказывали о необходимости соблюдения правил дорожного движения, использования защитной экипировки, соблюдения дистанции до любых объектов.

Также важно соблюдать безопасную скорость, избегать использования мобильных телефонов или гаджетов.

Участники рейдовых мероприятий уверены, что популярность СИМ ежегодно растет, что требует ужесточения законодательства в отношении данной категории участников дорожного движения.

Ранее мы сообщали о том, что с начала 2023 года в Башкирии зарегистрировано 22 ДТП с участием водителей электросамокатов. В каждом из происшествий получены травмы разной степени тяжести.