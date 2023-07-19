В Башкирии ветеринарная вакцина против сальмонеллеза изъята из продажи

Управление регионального Россельхознадзора обнаружило несоответствующее качество ветеринарного препарата «Вакцина против сальмонеллеза водоплавающей птицы живая сухая», произведенного в Ставропольском регионе.

Он не отвечает требованиям к содержанию живых микробных клеток. В результате лекарство изъято из обращения.

Вместе с тем, ведомство сообщило о возобновлении продаж ветеринарного препарата «Вакцина формолквасцовая против сальмонеллеза телят», который производится в Краснодарском крае.