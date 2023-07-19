В Стерлитамаке прошел Всероссийский турнир БСК по шахматам

В турнире приняли участие ребята не только из городов и районов Башкортостана, но и Москвы, Казани, Челябинска, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов. К мероприятию присоединился чемпион мира и Европы по шахматам Евгений Калегин.