В Уфе планируют обновить территорию «Уфимского ожерелья»

Как сообщил мэр города Ратмир Мавлиев, протяженность планируемых к обновлению территорий в этом году в два раза больше. Работы пройдут в парке имени Калинина, а также на участках от Сипайлово до центра отдыха «Олимпик-парк», от Перинатального центра до смотровой площадки за гостиницей «Президент отель».