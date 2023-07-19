В Уфе сотрудники банка помогли жителям не стать жертвами мошенников

В первом случае 67-летняя женщина обратилась в банковский офис с заявкой на одобрение кредита на сумму более 200 тысяч рублей. Заметив волнение женщины, сотрудницы банка задали ей вопросы о цели займа. Как выяснилось, накануне ей поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка и сообщил, что на её имя был оформлен кредит. Зподозрив мошенничество, сотрудницы банка убедили пенсионерку обратиться в правоохранительные органы. В результате было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.