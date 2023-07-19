Седло Салават Юлаева покажут гостям фестиваля лошадей башкирской породы

На международном фестивале «Башҡорт аты», посвященном лошадям башкирской породы, посетителям будет представлен уникальный экспонат – старинное седло, которое по преданию принадлежало Салавату Юлаеву.

Впервые это седло было передано Национальному музею республики в 1925 году старожилами деревни Калмакларово Салаватского района. Оно станет главным экспонатом выставки «Истории башкирской лошади».

Также гости фестиваля смогут познакомиться с другими экспонатами из музеев и частных коллекций. Кроме того, участников мероприятия пригласят на культурные мероприятия и спортивные соревнования.

Фестиваль пройдет в период с 11 по 13 августа на живописном берегу озера Графское, расположенного в Баймакском районе.