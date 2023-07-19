Уфа закупает 15 новых троллейбусов

На дорогах башкирской столицы появятся 15 новых троллейбусов. Контракт на поставку электротранспорта заключен с АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод».

В администрации Уфы сообщают, что по условиям соглашения, стоимость одного транспортного средства составит 25,4 млн рублей.

Троллейбусы должны быть поставлены в течение 90 дней со дня подписания контракта. Они будут направлены в депо №1, расположенное по улице Адмирала Макарова.