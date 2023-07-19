В Уфе определили место строительства математического лицея-интерната

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило проект планировки строительства математического лицея-интерната.

Здесь будут обучаться 360 воспитанников с шестого по одиннадцатый класс. К проживанию будут обустроены 250 мест для учеников и преподавателей.

Проект реализуют на улице Менделеева. Он будет расположен на территории площадью 60,9 гектара – между выставочным комплексом «Башкортостан» до территории «АК Йорта».

На первом этапе будут построены учебные и жилые корпуса лицея, на втором – бассейн и теннисный корт.