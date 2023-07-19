В Москве завершилось ралли «Шелковый путь-2023»

Завершилось международное ралли «Шелковый путь-2023». Финишировали участники гонки на Красной площади в Москве. В этом году часть маршрута прошла через Башкортостан. Кроме Уфы, десятки экипажей проехали спецучастки по шести районам республики. Всего спортсмены и любители преодолели путешествие длиной в 5230 километров.

Так выглядит дорожная книга – это для участников ралли настоящий путеводитель или бумажный навигатор. Его организаторы гонки начали составлять еще осенью прошлого года, а отредактировали этой весной. Международное ралли проводится с 2009 года. Но каждый год маршрут гонки прокладывается заново, и никогда не повторяется.

В этом году пилоты проехали по маршруту Казань - Уфа - Москва. Всего они пересекли 13 регионов страны и посетили девять городов. Готовыми к гонке оказались 98 экипажей.

Особое внимание было приковано к выступлениям внедорожников, грузовиков и мотовездеходов. Мария Опарина – гонщица ралли в классе Т3 (багги). Победительница ралли-рейда «Шелковый путь» в составе полностью женского экипажа. В этом году она не выступает сама, но руководит сразу двумя командами.

Радоваться успехам участники ралли «Шелковый путь» продолжили уже на следующий день. Им предстояло отправиться на второй этап гонки Уфа-Магнитогорск на ещё неизведанные спортсменами трассы на склонах Уральских гор.

За кадром. «Шелковый путь» – это не только гонка, но и великолепная атмосфера, которую создают зрители. Всего в республике экипажи провели три дня. За это время они пересекли шесть районов Башкортостана. И везде их поддерживали болельщики