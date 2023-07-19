В Уфе спортсмены готовятся к Летним играм сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Спортсмены начали подготовку к Летним играм сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в столице республики с 24 июля по 1 августа. Сборная России по пулевой стрельбе проводит на спорткомплексе «Биатлон» двухнедельные сборы. Всего в составе команды 18 человек, из них 12 – основных и шестеро резервистов.

Зарядка по утрам, разминка, естественно, холостая тренировка, работа с пулькой, по мишени, смотришь, как кто готов, какие огрехи исправить, тренировки идут в плотном ритме.

Артур Габдрахманов занимается пулевой стрельбой несколько лет, но уже успел стать чемпионом России. До этого Габдрахманов занимался лёгкой атлетикой, однако возраст взял своё. Предстоящие игры станут для Габдрахманова непростыми, ведь будет стрельба из пневматического оружия, что не является приоритетным направлением для спортсмена.