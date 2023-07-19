В Уфе спортсмены готовятся к Летним играм сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Спортсмены начали подготовку к Летним играм сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в столице республики с 24 июля по 1 августа. Сборная России по пулевой стрельбе проводит на спорткомплексе «Биатлон» двухнедельные сборы. Всего в составе команды 18 человек, из них 12 – основных и шестеро резервистов.
Артур Габдрахманов занимается пулевой стрельбой несколько лет, но уже успел стать чемпионом России. До этого Габдрахманов занимался лёгкой атлетикой, однако возраст взял своё. Предстоящие игры станут для Габдрахманова непростыми, ведь будет стрельба из пневматического оружия, что не является приоритетным направлением для спортсмена.