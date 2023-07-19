В Уфе состоялось совещание филиала Российского союза боевых искусств по республике

Руководители спортивных федераций обсуждали участие сборной Башкортостана на 15-х Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе. Они пройдут в начале сентября.
Еще одной задачей стало определение дисциплин на декабрьскую международную спартакиаду в Уфе. Подготовка к сезону проходит на спортивно-патриотических сборах «Горизонты побед» в поселке Кирзя Караидельского района.
Представители российского союза боевых искусств по республике, а также спортсмены смежных дисциплин, таких как фехтование, гимнастика, легкая атлетика ежегодно проводят летние сборы в Кирзе. Всего за лето там успевают потренироваться более семисот атлетов. С прошлого года программа подготовки была расширена.
Сборы «Горизонты побед» проводятся благодаря победе в конкурсе грантов главы республики. Проект является единственным, который совмещает в себе военно-патриотическую программу, а также учебно-тренировочную и физкультурно-оздоровительную и объединяет сразу несколько видов спорта в области боевых искусств.