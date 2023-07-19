В Башкирии завершился V турнир по мини-футболу «Олотау йыйыны»

В Учалинском районе, в деревне Кутуево, завершился пятый турнир по мини-футболу «Олотау йыйыны». Впервые на соревнования приехали сразу 32 команды, включая семь коллективов из других регионов. С каждым годом турнир становится всё более популярным и похожим на настоящий фестиваль.
Ещё пять лет назад на «Олотау йыйыны» играли только восемь команд Учалинского района, а среди зрителей были только местные жители. Сыграть в Кутуево мог каждый желающий вне зависимости от возраста и статуса. Самое главное, игрок должен родиться или иметь прописку в селе или деревне, за которую выступает. Хозяева турнира Кутуево выставили сразу три коллектива. Самый слабый усилили звёздные игроки – футболисты из Медиалиги Федос и Чужой. И встреча против сильного коллектива из Акташево началась с гола Антона Карпова.
Впрочем, опыт Акташево взял своё. Федор Маслов пропустил три гола, и ни одна кутуевская команда не пробилась в 1/8 финала.
«Олотау йыйыны» – это уже даже не турнир, а самый настоящий фестиваль. Ведь пока футболисты ждут свои матчи, они могут принять участие в развлекательной части «Олотау йыйыны». Здесь башкирский биатлон, скачки, стрельба из лука, масреслинг, чеканка мяча, толчок гирь, метание молота и многое другое. Всех участником бесплатно кормили обедами и ужинами.
Прошёл в Кутуево и выставочный матч между сборной девушек «Олотау йыйыны» и командой от РФС «Футбольные Мамочки».
Хозяйки турнира первыми открыли счёт, но мамочки сравняли после штрафного. Поддержка болельщиков была, конечно, за команду в чёрном. Игра закончилась результативной ничьей –2:2, арбитры решили провести очередную серию пенальти. Победитель выявлен не был, поэтому девушки разошлись справедливым миром.
В этом году «Олотау йыйыны» стал победителем в номинации «Лучший массовый проект» в футболе от Российского футбольного союза.
Победителем турнира и обладателем переходящего кубка «Олотау йыйыны», а также коня башкирской породы стала команда Аскарово из Абзелиловского района. «Олотау йыйыны» подарил всем настоящий праздник, объединил людей и доказал, что футбол есть везде.