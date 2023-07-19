В Башкирии завершился V турнир по мини-футболу «Олотау йыйыны»

Впечатлило то, насколько люди объединились вокруг общей цели. Очень радует, что футбол и становится той площадкой, которая людей объединяет, это и бросается в глаза.

Екатерина Потапова, менеджер по стратегическим коммуникациям и работе с регионами РФС