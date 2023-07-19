Популярных блогеров из Башкирии пригласили в налоговую

В УФНС России по региону рассказали о причинах, по которым налоговые органы приглашали известных башкирских блогеров.
Первой о своей встрече с налоговиками поведала «башкирская домохозяйка» Миляуша Шайхелислямова. Как выяснилось, их внимание привлек ее блог и доходы от размещения рекламы в нем.
Следующим стал Айдар Калимуллин, который снимает видео о жизни на селе. Он тоже получил уведомление от налоговых органов о приглашении на беседу. Однако по ее итогам блогер отметил, что встреча оказалась весьма дружелюбной, и призвал жителей республики платить налоги своевременно.
Как пояснили в пресс-служба ведомства, приглашение блогеров связано с контролем за соблюдением ими закона о налогах и сборах. Они систематически получают доходы, а это значит, что их деятельность квалифицируется как предпринимательская. Следовательно, им необходимо либо зарегистрироваться в качестве ИП либо стать самозанятыми и платить налог на профессиональный доход.