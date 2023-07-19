В Башкирии состоялось прощание с ефрейтором Саматом Мустаевым, погибшим в зоне СВО

Сегодня в деревне Арово Чишминского района республики состоялось прощание с ефрейтором Саматом Мустаевым, который погиб в зоне специальной военной операции во время исполнения воинского долга.
На церемонию прощания прибыл Глава Башкортостана Радий Хабиров, а также руководители администрации района, депутаты.
В своем обращении к родным и односельчанам погибшего Радий Хабиров принес свои соболезнования и подчеркнул, что Самат достаточно долго пробыл на передовой. Кроме того, руководитель региона поблагодарил родителей бойца, которые смогли воспитать настоящего героя и патриота.
По поручению Радия Хабирова память Самата Мустаева будет увековечена. Он передал его супруге Ильмире орден генерала Шаймуратова, которым солдат награжден посмертно за мужество и героизм. Военком Башкирии Михаил Блажевич также передал родным погибшего посмертную награду – орден Мужества.
Ефрейтор контрактной службы Самат Мустаев родился 1 февраля 1991 года в деревне Арово Чишминского района. Погиб 10 июля 2023 года.