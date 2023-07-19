Уфимские автоинспекторы проверят водителей общественного транспорта

Завтра в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта.

Основные цели мероприятий: снижение уровня аварийности на дорогах, профилактика нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров в автобусах.

В рейдовых мероприятиях будут принимать участие сотрудники подразделений технического контроля, сообщают в ГИБДД по Уфе.

Инспекторы проверят техническое состояние автобусов, соответствие их конструкции установленным требованиям. Особое внимание будет уделяться техосмотру транспортных средств, а также прохождению водителями медицинского осмотра перед выходом на линию.