Уфимские автоинспекторы проверят водителей общественного транспорта

Завтра в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта.
Основные цели мероприятий: снижение уровня аварийности на дорогах, профилактика нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров в автобусах.
В рейдовых мероприятиях будут принимать участие сотрудники подразделений технического контроля, сообщают в ГИБДД по Уфе.
Инспекторы проверят техническое состояние автобусов, соответствие их конструкции установленным требованиям. Особое внимание будет уделяться техосмотру транспортных средств, а также прохождению водителями медицинского осмотра перед выходом на линию.
Кроме того, ими должны соблюдаться режим труда и отдыха и нормы перевозок пассажиров.