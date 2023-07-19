Стало известно сколько мальчиков и девочек родились в Башкирии в прошлом году

В министерстве здравоохранения Башкирии поделились статистикой о поле новорожденных. В прошлом году в республике на свет появились 36 213 малышей.
Среди новорожденных 17 607 девочек и 18 606 мальчиков. Также в Башкирии удалось значительно снизить младенческую смертность (25%). А на 26,5% уменьшился общий показатель смертности.
В республике за последние три года построили 11 крупных медицинских объектов, в их числе четыре инфекционных госпиталя. Также ввели в эксплуатацию 258 ФАПов, врачебных амбулаторий и закупили медоборудование на сумму более 17,5 млрд. рублей.