Стало известно сколько мальчиков и девочек родились в Башкирии в прошлом году

В республике за последние три года построили 11 крупных медицинских объектов, в их числе четыре инфекционных госпиталя. Также ввели в эксплуатацию 258 ФАПов, врачебных амбулаторий и закупили медоборудование на сумму более 17,5 млрд. рублей.