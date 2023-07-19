Житель Башкирии напал на сожительницу и ударил скалкой

В Нефтекамске перед судом предстал 25-летний местный житель. Мужчину обвинили в избиении сожительницы.

Как стало известно, в марте между возлюбленными произошла ссора. Мужчина в порыве агрессии схватил скалку и несколько раз ударил ею несчастную по различным частям тела. Женщине был причинен вред здоровью средней тяжести.

Свою вину парень полностью признал. Суд учёл чистосердечное признание молодого человека, наличие у него маленького ребёнка и возмещение морального вреда пострадавшей в размере 10 тысяч рублей. При этом ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.