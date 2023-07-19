Среди регионов ПФО Башкирия заняла второе место по рождаемости

По итогам прошлого года показатель рождаемости в Башкирии занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа. По информации минздрава республики, в 2022 году в Башкирии родились 36 213 детей, из которых 17 607 – девочки и 18 606 – мальчики.

Также в регионе фиксируется снижение младенческой смертности на 25%, а общий показатель смертности снизился на 26,5%.

Важно отметить, что в последние три года в Башкирии было построено 11 крупных медицинских объектов, включая 4 инфекционных госпиталя. Кроме того, действуют 258 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретено медицинское оборудование на общую сумму более 17,5 млрд рублей.