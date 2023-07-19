В Башкирии назвали заболевания, которые «живут» в детской песочнице

Специалисты республиканского Роспотребнадзора рассказали о том, какие инфекции и заболевания могут встречаться в детских песочницах.
Прежде всего, на этих территориях часто бывают животные, которые могут стать разносчиками паразитов не только через фекалии, но и оставляя свою шерсть на песке.
Инкубационный период заражения может продолжаться несколько месяцев и протекать бессимптомно, что затрудняет постановку диагноза.
Кроме того, во время игры в песочнице ребенок может заразиться кишечной инфекцией. Важно следить за малышом, чтобы он не облизывал руки и игрушки.
Также на таких площадках велик риск заражения коклюшем, корью, краснухой, ветряной оспой, которые передаются воздушно-капельным путем во время контакта с другими детьми.
Во избежание заражения различными инфекциями и паразитами после игры специалисты ведомства рекомендуют делать плановые прививки, тщательно мыть ребенку руки после каждого посещения песочницы, регулярно промывать игрушки с мылом.