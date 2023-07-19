В России разоблачили одну из крупнейших финансовых пирамид

В России разоблачена одна из крупнейших финансовых пирамид за последнее время. Аферистам проекта «Лайф из Гуд» («Жизнь хороша») удалось обмануть 18 тысяч вкладчиков на впечатляющую сумму – 15 миллиардов рублей, информирует МВД России.

По версии следствия, предполагаемых вкладчиков завлекали обещаниями нового жилья или дохода до 25% годовых. Однако на самом деле никаких реальных инвестиций не совершалось, и схема функционировала только за счет взносов клиентов.

Напомним, официальный ущерб, нанесенный пирамидой «Finiko», составил 5 миллиардов рублей, число пострадавших – 10 тысяч человек. Масштаб разоблаченной «Лайф из Гуд» кратно больше.