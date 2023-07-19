Глава Башкирии передал семьям погибших Самата Мустаева и Ильгиза Усманова ордена Шаймуратова

От всей республики приношу слова соболезнования. С тяжелым сердцем провожаем наших ребят. Очень тяжело, молодые, яркие, красивые ребята. Самат был до конца верен своему долгу, был призван в рамках частичной мобилизации, долгое время воевал. Салия Халиловна и Анвар Минигаянович, вы воспитали очень хорошего сына, настоящего воина, патриота. У Самата остались двое маленьких детей, твердо обещаю, что мы будем поднимать их всей республикой, в беде вас не оставим, во всем будем помогать. Я прошу главу администрации принять меры по увековечению памяти героя. Спи спокойно, Самат Анварович, пусть земля будет пухом, вечная память тебе и всем нашим героям.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан