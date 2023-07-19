Глава Башкирии передал семьям погибших Самата Мустаева и Ильгиза Усманова ордена Шаймуратова

Сегодня в деревне Арово Чишминского района состоялся траурный митинг прощания с погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции ефрейтором Саматом Мустаевым. В нем принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Посмертно героя удостоили орденов генерала Шаймуратова и Мужества.

Ефрейтор Самат Мустаев родился в 1991-м году. После окончания школы проходил военную службу по призыву в 20-й мотострелковой бригаде в Волгограде. В октябре прошлого года его призвали в рамках частичной мобилизации. Самат Мустаев погиб 10 июля, выполняя в зоне СВО боевые задачи. Имя бойца не забудут, память увековечат, чтобы героя знали потомки.

От всей республики приношу слова соболезнования. С тяжелым сердцем провожаем наших ребят. Очень тяжело, молодые, яркие, красивые ребята. Самат был до конца верен своему долгу, был призван в рамках частичной мобилизации, долгое время воевал. Салия Халиловна и Анвар Минигаянович, вы воспитали очень хорошего сына, настоящего воина, патриота. У Самата остались двое маленьких детей, твердо обещаю, что мы будем поднимать их всей республикой, в беде вас не оставим, во всем будем помогать. Я прошу главу администрации принять меры по увековечению памяти героя. Спи спокойно, Самат Анварович, пусть земля будет пухом, вечная память тебе и всем нашим героям.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Глава Башкирии передал семьям погибших Самата Мустаева и Ильгиза Усманова ордена Шаймуратова

Радий Хабиров передал вдове бойца орден генерала Шаймуратова, которым Самат Мустаев награжден посмертно. Также указом Президента страны героя посмертно удостоили ордена Мужества.

Мы потеряли воина, но приобрели героя, которым будем гордиться. На примере его подвига мы будем воспитывать следующее поколение.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан

Проводили героя в последний путь родные и близкие, его односельчане. Сослуживец Самата Мустаева родом из Саратова, познакомились они в зоне СВО. Общие задачи быстро сдружили бойцов. На прощании с  товарищем он сказал, что Самат был надежным человеком, который всегда подставит плечо.

БАШКОРТТАР-БСТ

Всегда был добрым, воспитанным, помогал, никогда не бросал своих. До сих пор не верится, что он ушел от нас.

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Фото №2 - Глава Башкирии передал семьям погибших Самата Мустаева и Ильгиза Усманова ордена Шаймуратова

В селе Кара-Якупово Радий Хабиров посетил семью погибшего в ходе проведения специальной военной операции Ильгиза Усманова. Майор проходил военную службу в городе Наро-Фоминске, был заместителем командира мотострелкового полка танковой дивизии. В феврале был направлен в зону СВО. Выполняя поставленные задачи, героически погиб. Радий Хабиров отметил, что семье бойца будет оказана поддержка.

По моему поручению в Республиканском кардиоцентре разработали специальную программу для реабилитации и оздоровления родителей. Там вы можете получить необходимое лечение. Многие родители наших погибших ребят уже воспользовались этой возможностью.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель республики передал вдове Ильгиза Усманова орден генерала Шаймуратова, которым майор награжден посмертно за мужество и отвагу.

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