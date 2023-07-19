Глава Башкирии передал семьям погибших Самата Мустаева и Ильгиза Усманова ордена Шаймуратова

Сегодня в деревне Арово Чишминского района состоялся траурный митинг прощания с погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции ефрейтором Саматом Мустаевым. В нем принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Посмертно героя удостоили орденов генерала Шаймуратова и Мужества.
Ефрейтор Самат Мустаев родился в 1991-м году. После окончания школы проходил военную службу по призыву в 20-й мотострелковой бригаде в Волгограде. В октябре прошлого года его призвали в рамках частичной мобилизации. Самат Мустаев погиб 10 июля, выполняя в зоне СВО боевые задачи. Имя бойца не забудут, память увековечат, чтобы героя знали потомки.
Радий Хабиров передал вдове бойца орден генерала Шаймуратова, которым Самат Мустаев награжден посмертно. Также указом Президента страны героя посмертно удостоили ордена Мужества.
Проводили героя в последний путь родные и близкие, его односельчане. Сослуживец Самата Мустаева родом из Саратова, познакомились они в зоне СВО. Общие задачи быстро сдружили бойцов. На прощании с товарищем он сказал, что Самат был надежным человеком, который всегда подставит плечо.
В селе Кара-Якупово Радий Хабиров посетил семью погибшего в ходе проведения специальной военной операции Ильгиза Усманова. Майор проходил военную службу в городе Наро-Фоминске, был заместителем командира мотострелкового полка танковой дивизии. В феврале был направлен в зону СВО. Выполняя поставленные задачи, героически погиб. Радий Хабиров отметил, что семье бойца будет оказана поддержка.
Руководитель республики передал вдове Ильгиза Усманова орден генерала Шаймуратова, которым майор награжден посмертно за мужество и отвагу.