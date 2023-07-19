Из Уфы в зону СВО отправились военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны

Пополнение в батальон. Из Уфы в зону проведения СВО проводили военнослужащих, которые заключили контракт с Минобороны и записались в батальон имени Минигали Шаймуратова. Ребята в первую очередь изъявляют желание попасть в региональные именные батальоны. Объясняют это тем, что будут служить вместе с земляками, а это чувство плеча, особые отношения с сослуживцами, командирами, поддержка руководства республики.
Башкортостан обеспечивает батальоны обмундированием и специальными средствами, ежемесячно на передовую направляются гумконвои.
Между тем в Башкортостане продолжается набор желающих отправиться на военную службу по контракту. Договоры могут заключить мужчины возрастом до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру 117. Каждый инструктор по виду и роду войск определяет степень готовности желающих и их военно-учетную специальность.