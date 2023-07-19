В Башкирии мужчина избил дедушку и ограбил его

74-летний житель Стерлитамака обратился в полицию и рассказал, что на него в его же квартире напал неизвестный, избил и ограбил. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Пенсионер рассказал полицейским, что днем в его входную дверь постучали. Предположив, что это мог быть его сосед-приятель, хозяин открыл дверь. Внезапно в квартиру вошел незнакомый мужчина предположительно находящийся в парике. Надев на руки целлофановые пакеты, он ударил растерянного хозяина в лицо, после чего, повалив его на пол, прошёл в зал. Придя в себя, потерпевший обнаружил перевернутую вверх дном квартиру, а также отсутствие кошелька с деньгами, лежащего на комоде. Нападавшего также нигде не было видно. Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей. Осознав произошедшее пожилой мужчина добрался до квартиры соседей, где ему помогли вызвать полицию.
пресс-служба МВД по РБ
В скором времени подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний мужчина, который ранее проживал в одном доме с потерпевшим.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого на одной из торговых точек города во время покупки очередной порции алкоголя. Злоумышленник дал признательные показания. Выяснилось, что часть денег он успел раздать, покрыв часть накопившихся долгов. Оставшуюся сумму в размере 3 тысяч рублей сотрудники уголовного розыска изъяли и вернули законному владельцу. Также был изъят и парик, который мог использоваться при нападении.
пресс-служба МВД по РБ
На налетчика завели уголовное дело. Ему грозит до 12 лет заключения.