В Башкирии мужчина избил дедушку и ограбил его

Пенсионер рассказал полицейским, что днем в его входную дверь постучали. Предположив, что это мог быть его сосед-приятель, хозяин открыл дверь. Внезапно в квартиру вошел незнакомый мужчина предположительно находящийся в парике. Надев на руки целлофановые пакеты, он ударил растерянного хозяина в лицо, после чего, повалив его на пол, прошёл в зал. Придя в себя, потерпевший обнаружил перевернутую вверх дном квартиру, а также отсутствие кошелька с деньгами, лежащего на комоде. Нападавшего также нигде не было видно. Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей. Осознав произошедшее пожилой мужчина добрался до квартиры соседей, где ему помогли вызвать полицию.

пресс-служба МВД по РБ