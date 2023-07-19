В Башкирии до 2025 года модернизируют 286 ФАПов

До 2025 года в республике планируют модернизировать ещё 286 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них 75 – в этом году. Благодаря оснащению и модернизации башкирские ФАПы признаны одними из лучших в стране. Медицинская помощь на селе улучшается поэтапно все последние годы.

И за сотни километров от столицы сельские медики не остаются без поддержки. По всем проблемным вопросам фельдшер в казанском ФАПе всегда консультируется с врачами из райцентра или столичных клиник. Благо возможности позволяют. Медицинский пункт имеет цифровое оборудование и компьютер, подключенный к интернету.

Сравнивать ей есть с чем. Фельдшером Любовь Ермолаева работает вот уже больше 30 лет. Сейчас условия как для сотрудников, так и для пациентов стали гораздо лучше. Капитальный ФАП построили два года назад взамен прежнему, который уже был в аварийном состоянии.

Переселения на новое рабочее место ждёт и фельдшер села Карамышево. Здесь ФАП установили по быстровозводимой технологии. Ну а пока он готовится к открытию, Райфа Шамсутинова продолжает принимать пациентов в старом помещении. Здание капитальное, правда, построено полвека назад. Впрочем, пациенты не жалуются. Главное, чтобы специалист был хороший. Фельдшер на селе уже давно заменяет всех врачей. С недавнего времени их уполномочили и выписывать рецепты на лекарства. А значит, сельчанам уже необязательно ехать на приём в районную больницу.

В Альшеевском районе доступ к высокоскоростному интернету получили 40 ФАПов. Это позволяет фельдшерам открывать больничные листы, использовать передовые цифровые сервисы. Башкортостан, кстати, признали примером успешного внедрения телемедицинских технологий в первичном звене. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

У нас 7 августа в Башкирии состоится всероссийское совещание по модернизации первичного звена, где Башкирия широко и быстро внедряет как раз вот эти технологии. Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации

Новшества внедряются и в районных центрах. Например, в поликлинике Раевской ЦРБ заработал сестринский пункт, который существенно облегчил работу врачам и пациентам. Для того чтобы получить направление на анализы или к специалисту, не нужно записываться к терапевту и ждать по несколько дней. Достаточно отсидеть в живой очереди в кабинет медсестры. Ну а врачи, избавившись от бумажной волокиты, могут больше времени уделять лечению и диагностике. За последнее время в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницу поступило новое оборудование на общую сумму более 38 млн рублей.