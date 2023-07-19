В Башкирии дно озера Кандрыкуль очистили от браконьерских сетей

На озере Кандрыкуль дайверы из города Октябрьского совместно с дирекцией природных парков республики и сотрудниками «Кандрыкуля» провели экологическую акцию. Активисты очистили водоем от браконьерских сетей. Только за одно погружение из озера достали 19 раколовок.

В кристально чистой воде озера Кандрыкуль дайверы в считанные минуты находят ловушки браконьеров. В каждой – десятки раков, которых активисты тут же выпускают на волю. А сети-гирлянды после оформления протокола передали сотрудникам полиции.

Дайверов к работе привлекают ежегодно. Работают группами – в одиночку погружаться запрещено. Температура воды на самой низкой отметке 16 метров опускается до -7 градусов. На случай непредвиденных ситуаций применяется система жестов.

Избавляются не только от браконьерских сетей. Параллельно проводится очистка дна водоема. И порой удается обнаружить удивительные находки.