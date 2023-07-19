Жители Уфы смогут увидеть Солнце в телескоп

20 июля с 12 до 14 часов жители и гости башкирской столицы смогут увидеть в телескоп Солнце. Мероприятие будет проходить около причала «Монумент Дружбы», но при условии, что днем установится ясная погода.
Для наблюдения за Солнцем выставят специальный телескоп со сложной системой фильтрации — без защиты смотреть на звезду нельзя.
Посмотреть на светило можно вместе с детьми: для маленьких гостей проведут мастер-класс «Как найти Созвездие». Ребят научат находить созвездия как на летнем, так и на зимнем небе.