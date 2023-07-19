В Башкирии в детском лагере «Орленок» возвели новое здание

В оздоровительном центре «Орленок» построили новое здание, на возведение которого было выделено 25 миллионов рулей. Лагерь в Стерлибашевском районе получил субсидию из федерального бюджета. Весной в течение трех месяцев на территории центра шли строительные работы, а с началом летней кампании новый корпус уже заселили отдыхающие. Сейчас в лагере стартовала третья смена.

Летние каникулы Салавата Якупова не проходят без поездки в «Орленок». Но это его последний заезд – в этом году мальчику исполнилось 16 лет. На этот раз отдых пройдет с особым комфортом: подросток будет жить в новом корпусе, который открыли 1 июня, в день старта летней оздоровительной кампании. Здесь 13 комнат, каждая рассчитана на четыре ребенка.

С этого года оздоровительный центр «Орленок» принимает на отдых на 50 человек больше благодаря возведению нового корпуса при поддержке федеральной программы. На строительство здания площадью 500 кв. м, подведение коммуникаций, оснащение помещений было выделено 25 млн рублей.

Почти сотня ребят из Донецкой Народной Республики преодолела более двух тысяч километров, чтобы добраться до Стерлибашевского района. В дороге они подружились друг с другом, а по приезде в лагерь уже успели познакомиться со сверстниками из Башкортостана. В лагере ребята учатся самостоятельности, общаются со сверстниками, занимаются спортивной, творческой, интеллектуальной деятельностью, развивают лидерские качества. С прошлого года «Орленок» принимает мальчишек и девчонок круглогодично. В 2022 году здесь отдохнули более тысячи детей.