Хоккеисты «Салавата Юлаева» приступили к ледовым тренировкам

Уфимский «Салават Юлаев» приступил к ледовым тренировкам. К новому сезону КХЛ команда Виктора Козлова начала готовиться на льду «Уфа-Арены». Сегодня на занятия впервые допустили журналистов.
К летней работе на сборах традиционно приступает большая группа игроков. К старожилам и новичкам добавились хоккеисты нефтекамского «Тороса» и молодежного «Толпара». В общей сложности набралось шесть пятерок. Тренерский штаб разделил подопечных на две группы. В первой из них больше молодежи, среди которой развернется конкурентная борьба за место в заявке для так называемых «лимитчиков».
Если у Ярослава Цулыгина уже есть опыт игры на высоком уровне, то другие пробуют себя со взрослой командой впервые. Один из самых ярких молодых игроков – 17-летний воспитанник юлаевской школы Матвей Бабенко. В прошлом сезоне талантливый форвард был одним из лучших бомбардиров «Толпара».
Вторая группа игроков, среди которых гораздо больше знакомых болельщикам лиц, работала на малом льду «Уфа-Арены». Пока среди них отсутствуют три опытных хоккеиста – Григорий Панин, Илья Ежов и Александр Хмелевский. Они присоединятся к партнерам до конца месяца. «Салават Юлаев» проведет 4 августа товарищеский матч с «Нефтехимиком». Тренерский штаб планирует задействовать в этом матче в основном молодых игроков.
10 августа в столице республики стартует домашний для юлаевцев турнир – Кубок Республики Башкортостан. В конце следующего месяца уфимцы отправятся на выезд в Омск, где примут участие в мемориале Блинова.