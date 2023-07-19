Хоккеисты «Салавата Юлаева» приступили к ледовым тренировкам

Уфимский «Салават Юлаев» приступил к ледовым тренировкам. К новому сезону КХЛ команда Виктора Козлова начала готовиться на льду «Уфа-Арены». Сегодня на занятия впервые допустили журналистов.

К летней работе на сборах традиционно приступает большая группа игроков. К старожилам и новичкам добавились хоккеисты нефтекамского «Тороса» и молодежного «Толпара». В общей сложности набралось шесть пятерок. Тренерский штаб разделил подопечных на две группы. В первой из них больше молодежи, среди которой развернется конкурентная борьба за место в заявке для так называемых «лимитчиков».

Отдыхал немножко, но больше тренировался, готовился к сезону. Потому что это очень важный сезон для меня. Я хочу себя проявить. Цели ставлю только самые высокие. Нужно проявить себя хорошо, чтобы закрепиться в составе, а не быть просто «лимитчиком». Ярослав Цулыгин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Если у Ярослава Цулыгина уже есть опыт игры на высоком уровне, то другие пробуют себя со взрослой командой впервые. Один из самых ярких молодых игроков – 17-летний воспитанник юлаевской школы Матвей Бабенко. В прошлом сезоне талантливый форвард был одним из лучших бомбардиров «Толпара».

Не хочу загадывать, самое главное – это командные цели. Мне всегда хочется, чтобы все команды, с которыми я играл, завоевывали самые высокие места – это самое главное. Личные показатели – это, конечно, хорошо, но главное, чтобы команда побеждала. Матвей Бабенко, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Вторая группа игроков, среди которых гораздо больше знакомых болельщикам лиц, работала на малом льду «Уфа-Арены». Пока среди них отсутствуют три опытных хоккеиста – Григорий Панин, Илья Ежов и Александр Хмелевский. Они присоединятся к партнерам до конца месяца. «Салават Юлаев» проведет 4 августа товарищеский матч с «Нефтехимиком». Тренерский штаб планирует задействовать в этом матче в основном молодых игроков.

Надеюсь, что ребята также трудолюбиво и профессионально будут относиться к работе. Для нас интересно, как они будут действовать против такой команды, как «Нефтехимик». Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»