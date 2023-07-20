В Башкирии мужчина жестоко расправился со знакомым и пытался скрыть тело в свежей могиле
45-летнего жителя села Суккулово Дюртюлинского района Башкирии обвиняют в жестоком убийстве 51-летнего мужчины, тело которого было найдено связанным на дороге с колото-резаными ранениями и следами волочения.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, в марте текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении трупа. В ходе анализа камер видеонаблюдения и допроса очевидцев было установлено, что мужчину волокли привязанным к машине Renault Lgan. В скором времени была устанавлена и личность обвиняемого. В содеянном он признался.
Как установлено следствием, в период с 13 по 16 марта 2023 года компания из трех человек употребляла спиртные напитки у жителя с. Суккулово. 16 числа 2023 года подозреваемый вместе с 51-летним новым знакомым из общей компании решили продолжить застолье в бане домовладения обвиняемого. Во время распития произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес гостю несколько ударов ножом в шею, после чего обернул тело в пленку, дождался наступления темноты и, привязав его за ноги к автомобилю, поволок в сторону ближайшего кладбища, надеясь спрятать тело в свежей могиле. Недалеко от кладбища трос порвался, и мужчина, оставив тело на дороге, скрылся.
пресс-служба СУ СКР по РБ
В скором времени уголовное дело будет направлено на рассмотрение в суд.