В Башкирии вновь изменится расписание электричек

В Башкортостане временно изменится график движения пригодных поездов. Это связано с тем, что на станции Чишмы будут проводиться ремонтные работы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
Так, 19, 21 июля электропоезд № 7410 Раевка — Уфа отправится со станции Раевка на 35 минут позже действующего расписания. Раевка (отпр.05.24) — Уфа (приб.07.41).
Электропоезд № 7463 Уфа — Кандры отправится со станции Уфа на 40 минут позже действующего расписания. Уфа (отпр. 08.11) — Кандры (приб. 10.56).
22 июля электропоезд № 7410 Раевка (отпр. 04.49) — Уфа (приб. 07.01) выводится из графика движения поездов. Электропоезд № 7463 Уфа (отпр. 07.31) — Кандры (приб. 10.16) выводится из графика движения поездов.