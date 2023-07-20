В Башкирии уборке урожая мешают дожди

Аграриями Башкортостана на данный момент собрано около 5,5 тысяч тонн озимой пшеницы. Она уже созрела во многих районах, однако дожди мешают масштабной уборке. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза.
Больше всего озимой пшеницы аграрии собрали в Стерлитамакском и Аургазинском районах — 1,5 и 2 тысячи тонн соответственно. На данный момент новый урожай убирают в 11 районах Башкирии.
Помимо озимой пшеницы с полей убирают горох, озимые рожь и рыжик. Общий валовой сбор зерна и маслосемян пока составляет 6,1 тысячи тонн, заключили в министерстве сельского хозяйства Башкирии.