Уфа вошла в топ-5 городов-миллионников с наиболее доступными ценами на посуточную аренду жилья

По последним данным, средняя стоимость аренды жилья за сутки в Уфе составляет 2 600 рублей, что на 13% превышает прошлогодний показатель.

При этом есть среди миллионников и более доступные варианты. Например, в Челябинске аренда обойдется в среднем в 2 200 рублей за сутки, но при этом за последний год цены здесь поднялись на 16%.

В Омске стоимость аренды составляет в среднем 2 300 рублей за сутки (+10%). В Перми и Краснодаре цены сопоставимы и составляют 2 600 рублей за сутки в каждом них, но за последний год цены выросли на 18% и 13% соответственно.

Тем временем, самые высокие цифры зафиксированы в Санкт-Петербурге, где за сутки аренды жилья придется выложить 4 700 рублей (+4%).